ليبيا – قال عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة إن زيارة مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية وليامز بيرنز إلى ليبيا جزء من محاولات أمريكية لتقييم الدور الروسي في ليبيا وسيكون لها تأثير على الوضع السياسي مستقبلا في البلاد.

أوحيدة وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما” أوضح أن الزيارة تشمل مدى إمكانية تسليم مطلوبين لدى الولايات المتحدة على غرار تسليم أبوعجيلة، مشيرا إلى أن تصريف الأعمال أبدت استعدادها لهذا الأمر.

Shares

The post أوحيدة: زيارة بيرنز تشمل مدى إمكانية تسليم مطلوبين لدى الولايات المتحدة على غرار تسليم أبوعجيلة first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية