مؤشر مقلق لإصابات مرض “الجلوكوما” في الجنوب.. وتوقيع اتفاقية طبية لمكافحة العمى

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن توقيع اتفاقية تعاون مشتركة مع لجنة مكافحة العمى، وذلك بعد النتائج والمؤشرات “المقلقة” للمسح الذي أقيم المدة الماضية في المنطقة الجنوبية بخصوص مرض الجلوكوما (الماء الأزرق).

وقال المركز في بيان له، إن الاتفاق يقضي بتوفير السبل ووضع إستراتجية عاجلة للوقاية ومكافحة وعلاج أمراض العيون بشكل عام ومرض الجلوكوما (الماء الأزرق) بشكل خاص بالجنوب الليبي وباقي المناطق والمدن.

وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض أعلن الثلاثاء الماضي، انتهاء فريق قسم مكافحة العمى من المرحلة الأولى من المسح الخاص بانتشار مرض “الماء الأزرق” بمدن الجنوب الليبي (غات، أوباري، بنت بية، البركت، والكفرة).

وذكر المركز أنه تم الكشف على أكثر من 1800 مريض، موضحا أن نسب الإصابات الجديدة بالمرض تجاوزت 11.82%، بالإضافة للحالات السابقة الذي تعدت 19% من إجمالي الحالات.

وأشار المركز إلى أن هذا المسح كشف عن حجم انتشار المرض الجلوكوما (الماء الأزرق) بالجنوب، وما قد يسببه من فقد العديد من المواطنين للبصر جراء الإصابة به.

المصدر: المركز الوطني لمكافحة الأمراض

