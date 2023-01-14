الكونغو: تفكك ليبيا له تأثيرا سلبيا على القارة الأفريقية

أكد رئيس الكونغو برازافيل، ورئيس لجنة الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوى بشأن ليبيا، دونيس ساسو نغيسو، على أهمية وضرورة عقد مؤتمر المصالحة الوطنية الليبية قبل الصيف المقبل.

وأضاف نغيسو، في بيان له، إن الليبيين لا يريدون سوى إنهاء الأزمة في بلادهم، ولابد من قبول جميع الأطراف الليبية، بنتائج العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن تفكك ليبيا أثر سلبا على القارة الإفريقية، ما تسبب في تصاعد نشاط المتطرفين في منطقة الساحل.

وقال: “الصراع جعل ليبيا نقطة عبور لآلاف المهاجرين الأفارقة الشباب الذين يأتون من كل مكان، ويخاطرون بحياتهم عبر الصحراء ثم البحر الأبيض المتوسط باتجاه أوروبا”.

وتابع: “نهاية الحرب في ليبيا ستؤدي إلى استقرار المنطقة المغاربية، ثم الحد من أعمال التهريب بجميع أنواعه”.

وكان المجلس الرئاسي الليبي برئاسة محمد المنفي، أطلق مبادرة للمصالحة الوطنية، بمشاركة عدد من القوى السياسية والفاعلة في ليبيا، بهدف إنهاء الأزمة والانتهاء من القاعدة الدستورية، تمهيدا لعقد انتخابات رئاسية وبرلمانية بالبلاد.