منتهية الولاية تتذكر شهداء 7 يناير بعد 7 سنوات على التفجير

الوطن| رصد

قال نائب رئيس الحكومة منتهية الولاية، رمضان أبوجناح، إن الحكومة ستعمل على استكمال إجراءات ضم شهداء 7 يناير لقانون شهداء الواجب، في الذكرى السابعة لتفجير معهد تدريب الشرطة زليتن.

وأضاف أبوجناح، في حفل إحياء الذكرى السابعة لتفجير معهد تدريب الشرطة زليتن: “سنتيح الفرصة لعلاج الجرحى المصابين بهذه الحادثة ممن لم يستكمل منهم علاجه، وسنعمل على ترقية الشهداء والجرحى من ذوي الإعاقة المستديمة بهذه الحادثة إلى رتبة ضابط على أن تتولى اللجنة المؤقتة عمليات الحصر”.