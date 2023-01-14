نقابة المحامين تؤكد لصالح ترحيبها بإيقاف العمل بالاتفاقية مع تركيا

رحب رئيس وأعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين في ليبيا ورؤساء النقابات الفرعية خلال لقائهم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بما اتخذته المحاكم الليبية في شأن إيقاف العمل بالاتفاقية الليبية التركية “غير الشرعية التي لم يعتمدها مجلس النواب”.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب أن رئيس وأعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين أعربوا خلال اللقاء الذي جرى في مدينة القبة عن ترحيبهم بالتقارب بين مجلسي النواب والدولة.

وناقش اللقاء عددا من الموضوعات من بينها تعديل قانون المحاماة وكذلك توفير الإمكانيات اللأزمة للمحامين في مجمعات المحاكم الليبية أسوة بنقابات المحاماة في الدول الأخرى.

وأكد صالح احترامه للقضاء لما له من أهمية في ترسيخ قواعد العدالة في ليبيا مشددا على أن نزاهة القضاء في ليبيا بفضل قوة ونزاهة السلك القضائي كما رحب بجهود القانونيين من المحامين وأساتذة القانون ودعمهم لمجلس النواب، معربا استعداد مجلس النواب لتعديل القوانين اللأزمة للمحاماة.