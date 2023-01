ليبيا – أكد المحلل السياسي فيصل الشريف أن أمريكا وكل الدول التي تدرك حالة الهشاشة التي تمر بها البلاد تبحث عن مصالحها.

الشريف وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال: نحن فقط من لا نهتم لمصالح بلادنا ومستقبل أجيالنا، بل نعمل كأدوات لتحقيق المصالح المتضاربة لتلك الدول في بلادنا، ولهذا فمعظم من نراهم يتصارعون متضادين إنما هم في الحقيقة مجرد وكلاء يعبرون عن تضاد مصالح تلك الدول في بلادنا، وهذه هي الحقيقة المؤلمة التي يدركها الكثيرون.

Shares

The post الشريف: أمريكا تبحث عن مصالحها في ليبيا first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية