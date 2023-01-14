رئيس الكونغو يدعو إلى عقد مؤتمر المصالحة الليبية قبل الصيف المقبل

دعا رئيس الكونغو برازافيل، ورئيس لجنة الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوى بشأن ليبيا، دونيس ساسو نغيسو، إلى عقد مؤتمر المصالحة الوطنية الليبية قبل الصيف المقبل.

وقال “نغيسو”، في بيان له، “الليبيون لا يريدون سوى إنهاء الأزمة في بلادهم، ولابد من قبول جميع الأطراف الليبية، بنتائج العملية الانتخابية”، مضيفا “تفكك ليبيا أثر سلبًا على القارة الإفريقية، ما تسبب في تصاعد نشاط المتطرفين في منطقة الساحل”.

وأضاف “الصراع جعل ليبيا نقطة عبور لآلاف المهاجرين الأفارقة الشباب الذين يأتون من كل مكان، ويخاطرون بحياتهم عبر الصحراء ثم البحر الأبيض المتوسط باتجاه أوروبا”.

وتابع “نهاية الحرب في ليبيا ستؤدي إلى استقرار المنطقة المغاربية، ثم الحد من أعمال التهريب بجميع أنواعه”.