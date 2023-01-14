أعلنت مديرية أمن الهلال النفطي وفاة شخص وإصابة آخر جراء حادث مرور على تقاطع طريق مدخل البريقة الجديدة مفرق الدبابه.

وأكدت مديرية أمن الهلال النفطي عبر مكتبها الإعلامي أن الحادث الذي وقع الخميس نتيجة اصطدام سيارتين أدى إلى وفاة المواطن خالد يوسف سرير وإصابة المواطن فارس سعد خليفة عوض حيث تم نقلهما إلى مستشفى البريقة ثم إلى مستشفى اجدابيا.

وأشارت مديرية أمن الهلال النفطي إلى أن الحادث وقع بين سيارة هونداي رصاصي اللون وسيارة أخرى نوع سامسونج عندما كان سائق المركبة الأولى متجها من الغرب إلى الشرق وعند وصوله تقاطع الطرق انعطف إلى الشمال لكنه تفاجأ بالسيارة الثانية القادمة من الشرق إلى الغرب فوقع الاطدام بين السيارتين.