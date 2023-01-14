صيانة طارئة لحقل النافورة النفطي

العنوان-طرابلس

أعلنت شركة الخليج العربي للنفط والغاز استمرار أعمال الصيانة الطارئة لحقل النافورة النفطي، والتي تقوم بها منسقة الصيانة عن طريق وحدة التوربين، للتوربين “GT1”.

وبحسب بيان الشركة، أشاد مراقب حقل النافورة النفطي، جميل السامرة، بحجم الأعمال الكبيرة التي تقوم بها وحدة التوربين خلال زيارة تفقدية لمحطة الضخ الرئيسية بالحقل.

وأوضح السامرة إن هذه الأعمال تجرى لأول مرة عن طريق مستخدمي شركة الخليج العربي للنفط، حيث كانت تُسند في السابق للشركة المُصنّعة وتكلف الشركة مبالغ طائلة.

وقدم مشرف وحدة التوربين شروحا وافية لحجم العمل والخطوات المتبعة لتنفيذه، لافتا أنهم وضعوا خطة عمل بجدول زمني محدد للانتهاء من عمليات الصيانة.

وأثنى مراقب الحقل على المجهودات المبذولة من منسقة الصيانة بحقل النافورة، ووعد بتوفير كافة الدعم للمضي قدما، ودعم هذه الأعمال بكافة الإمكانيات المتوفرة.