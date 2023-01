وهيبة: الرئاسي حريص على أن تكون ملكية ملف المصالحة لليبيين أنفسهم دون إقصاء أو أحكام مسبقة

ليبيا – قالت الناطقة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة إن المجلس الرئاسي وجه دعوة لكل القوى السياسية والإعلامية في ليبيا لتشارك بممثلين ومشاركين في الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية الذي عقده المجلس.

وهيبة وفي تصريحات خاصة لموقع “القدس العربي”، أضافت أنهم يتوقعون وجود تنوع وتباينات داخل كل رأي سياسي، مشددة على حرص المجلس على مشاركة وإشراك الجميع دون أي إقصاء.

وأوضحت وهيبة أن انسحاب عدد من ممثلي سيف الإسلام القذافي حدث في الافتتاح فقط وربما هم الأجدر بتوضيح سبب انسحابهم، حسب قولها، مستدركةً: “إنهم كانوا حاضرين وبفعالية في لجان العمل والنقاش ووضع الصياغات والتوافقات الخاصة بعدد من القضايا الخلافية التي هي جزء من مسار المصالحة”.

وأردفت وهيبة أن الملتقى، وكما قال عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، يوم الافتتاح، أحد أهدافه هو استعادة الثقة على مستويات عدة سواء ثقة الليبيين في قدرتهم على الخروج بحلول داخلية بأنفسهم وليس من الخارج، أو ثقتهم في بعضهم، أو ثقتهم في مؤسساتهم ودورها في استعادة السلام.

وبينت أن هذا الهدف تحقق جزئيًا عبر ما رأيناه من انخراط وتفاعل بنّاء بين المشاركين، معلنة أن الملتقى سيخرج بتوصيات متعددة حول عدد من القضايا الخلافية في مسار المصالحة كالعدالة الانتقالية وشواغل الهوية وغيرها.

وختمت وهيبة قائلة: إن التوصيات سترفع للمؤتمر الجامع الأول للمصالحة، الذي ستقوده لجنة منبثقة عن ملتقى اليوم، مؤكدة أن الرئاسي حريص على أن تكون ملكية ملف المصالحة لليبيين أنفسهم دون إقصاء أو أحكام مسبقة.

