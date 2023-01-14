ضبط المتورط في جريمة قتل موظف بهيئة الرقابة الإدارية

العنوان-طرابلس

أعلن مكتب النائب العام أن النيابة العامة أمرت بحبس الجاني في واقعة قتل موظف هيئة الرقابة الإدارية كمال أبديري، وذلك بعد اعترافه بارتكاب الجريمة.

وقال مكتب النائب العام، أن قسم ضبط شؤون المعلوماتية والاتصالات بالمكتب تمكن من التوصل إلى هوية المطلوب بعد تحليل البيانات المتوافرة حول الحادثة.

وكان قد ضبط أعضاء التحري والتحقيقات بجهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية المتهم، وبحوزته سلاح الجريمة “مسدس”، حيث أقر في اعترافاته عن وجود خلافات بينه وبين القتيل ووالده.

وأشار المكتب إلى أن القاتل اعترف بواقع إطلاقه أربعة عشر عياراً نارياً تجاه جسد المجني عليه؛ بقصد إزهاق روحه؛ وبذلك انتهى المحقق إلى الأمر بحبسه ‏احتياطياً.