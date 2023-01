الجارح: زيارة بيرنز إلى ليبيا تركز على زيادة وتيرة نشاط الجماعات الإسلامية المتطرفة في البلاد

ليبيا – رأى الكاتب والباحث السياسي محمد الجارح أن هناك ثلاثة ملفات أساسية هي من يحدد تحركات الولايات المتحدة في ليبيا وهي: الإرهاب، روسيا، الطاقة.

الجارح وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال: “زيارة مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية ويليام بيرنز إلى بنغازي وطرابلس تركز على زيادة وتيرة نشاط الجماعات الإسلامية المتطرفة في ليبيا خصوصًا في مناطق غرب طرابلس والجنوب الليبي، بالإضافة إلى ملف ملف فاغنر في ليبيا، خصوصًا وأن مقاتلي فاغنر أصبح لهم دور محوري في حرب أوكرانيا خلال الفترة الأخيرة، وهناك ارتباط مباشر بين فاغنر في أوكرانيا وشبكاتها ونشاطها في دول أخرى مثل سوريا وليبيا”.

