أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، الجمعة، أن بلاده ستعمل سويا مع تركيا لصالح إجراء انتخابات في ليبيا، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وقال تاياني، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في أنقرة، إن تركيا وإيطاليا ستعملان معا لصالح الانتخابات في ليبيا، مضيفا أن القرار السياسي الذي اتخذه هو العمل مع تركيا لوقف تدفقات الهجرة غير الشرعية وإيجاد حلول لها، وفق قوله.

وأكد تاياني عملهم مع تركيا في ليبيا بهدف مكافحة الإرهاب، معلنا حضور مبادرة مشتركة بين البلدين تهدف إلى “مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية” في السواحل الأطلسية، بحسب تعبيره.

وبحسب الوزير، فإن وجود حلف شمال الأطلسي (الناتو) في البحر المتوسط مهم في هذا السياق، بهدف عملهم معا من أجل الأمن وتعزيز التجارة والنمو الاقتصادي، بحسب وصفه.

وصرح تاياني، أن بلاده تتطلع إلى أن تصبح مركزا للطاقة في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وكشف الوزير عن دعوته المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باثيلي لزيارة روما، بهدف المساهمة في الاتفاق بين الأطراف الليبية وإجراء الانتخابات ومنع تدفقات الهجرة غير النظامية من ليبيا إلى إيطاليا وأوروبا، وفق قوله.

المصدر: وكالة نوفا الإيطالية للأنباء

The post قوارب الهجرة من ليبيا “مصدر قلق” لإيطاليا، وتبحث مع تركيا التعاون بشأنها appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار