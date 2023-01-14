تونس ترفع القيد عن 1265 مواطنا ليبيا من قوائم تشابه الأسماء

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، رفع القيد عن اسم 1265 مواطنا ليبياً من قوائم تشابه الأسماء، وهو أحد أبرز الملفات العالقة في العلاقات بين البلدين منذ سنوات.

وقالت منصة حكومتنا التابعة لحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، إن وزارة الداخلية التونسية رفعت القيد الأمني عن (1265) مواطنا ليبيا كانت أسماؤهم مقيدة ضمن قوائم تشابه الأسماء في المطارات والمعابر الحدودية التونسية، مشيرة إلى أنها أكدت للسفير الليبي لدى تونس، النظر في (231) اسما متبقيا في إطار إجراءات رفع الحظر.

وأضافت منصة “حكومتنا” أن هذه الخطوة جاءت بعد اتفاق رئيس الحكومة عبدالحميد دبيبة مع رئيسة الحكومة التونسية خلال زيارته تونس نهاية نوفمبر الماضي على حل ملف تشابه الأسماء في إشارة إلى زيارة الدولة التي أجراها إلى تونس رفقة وفد رفيع المستوى إلى تونس أواخر العام 2022.

وقال دبيبة عبر حسابه: “الشكر لإخوتنا في الحكومة التونسية، وللسفارة الليبية بتونس على إنجازهم أحد أهم ما اتفقنا عليه في زيارتنا الأخيرة، بإزالة 1265 اسم مواطن ليبي من قوائم (تشابه الأسماء)، عبر التعاون بين الأجهزة الأمنية بالبلدين”.