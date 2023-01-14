توافق إيطالي تركي حول ليبيا ودعوة مشتركة للإسراع بإجراء الانتخابات

أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني وجود توافق في الرؤية مع تركيا حول الملف الليبي، مشددا على ضرورة تحقيق الاستقرار في ليبيا عبر إجراء الانتخابات ليتمكن الليبيون من حكم أنفسهم بأنفسهم، على حد تعبيره.

وأشار تاياني جاني خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي مولود جاوييش أوغلو في العاصمة أنقرة إلى أن حل الأزمة الليبية مهم من أجل وقف تدفقات الهجرة غير القانونية القادمة منها.

وجدد الوزير الإيطالي تأييد بلاده لمبادرات المبعوث الأممي عبد الله باتيلي الهادفة إلى إجراء الانتخابات، مشيرا إلى دعوته المبعوث الأممي لزيارة روما بالخصوص.

ودعا جاويش أوغلو بدوره إلى حل المشاكل العالقة التي تعيق إجراء الانتخابات في ليبيا، معربا عن أمله بإجرائها بأسرع وقت ممكن، منوها بتطابق وجهات النظر بين تركيا وإيطاليا بالخصوص.

ولفت الوزير التركي إلى أن الهجرة غير النظامية لا تأتي من ليبيا فقط بل من دول وسط إفريقيا، كما دعا إلى أن تكون مناطق شرق المتوسط مناطق تعاون بين الدول المعنية بترسيم الحدود البحرية.