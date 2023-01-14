خلال قمة عالمية.. وزير النفط يدعو إلى عودة الشركات لليبيا

دعا وزير النفط والغاز محمد عون خلال مشاركته في القمة العالمية بخصوص أمن الطاقة لمستقبل زاهر الدول الصديقة للاستثمار في ليبيا وكذلك عودة الشركات التي لم تعد بعد أن دفعت بالقوة القاهرة بعد 2011م .

وأضاف عون خلال مشاركته عبر تقنية الفيديو في القمة التي تستضيفها الهند أنّ دولة ليبيا تسعى للعمل مع الشركاء على أساس الندية والمساواة والفائدة المتبادلة بحسب المكتب الإعلامي لوزارة النفط والغاز.

وشدد عون على أن مستقبل ليبيا واعد سواءً في الثروة النفطية أو الثروات الأخرى وبين أن ليبيا تصدر معظم إنتاجها من النفط الخام وكذلك كميات من الغاز الطبيعي التي تساهم في تخفيف الأزمة العالمية.

وشدد عون على أنّ دولة ليبيا ترى أن التحول إلى الطاقات النظيفة يجب أن لا يكون علي حساب القارة الافريقية والتي أكثر من نصف سكانها لم يروا الكهرباء في حياتهم ولهم الحق في الحياة الكريمة واستغلال ثرواتهم قبل التحول للطاقات النظيفة.

وبين عون أن ليبيا لديها من السطوع الشمسي ما يكفي لتصدير كميات هائلة من الكهرباء للدول الاخرى وأنها بدأت في مشاريع لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية ولديها مشاريع طموحة في مختلف مجالات الطاقة.