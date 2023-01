عائلة أبو عجيلة تناشد الحكومة الأمريكية لتمكينهم من الاتصال المرئي مع ابنهم

ليبيا – ناشدت عائلة أبو عجيلة مسعود المريمي حكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتمكينهم من الاتصال المرئي مع المعني والاطمئنان على صحته، معربةً عن قلقها الشديد تجاه حالته الصحية والنفسية، خاصة مع ورود أخبار بشأن نقله للمستشفى أكثر من مرة.

عائلة أبو عجيلة وفي بيان لها نشرته عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تلقت المرصد نسخة منه، قالت: “نحن عائلة المختطف أبوعجيلة محمد المريمي المودع في السجن في الولايات المتحدة الأمريكية، نناشد حكومة الولايات المتحدة بكل القيم الإنسانية وبكل المواثيق والعهود الخاصة بحقوق الإنسان أن تمكنونا من الاتصال المرئي مع المعني والاطمئنان على صحته، حيث إننا نشعر بقلق شديد تجاه حالته الصحية والنفسية خاصة مع الأخبار التي وردتنا بشأن نقله للمستشفى أكثر من مرة”.

وأضافت العائلة في بيانها: “مطلبنا هذا هو حق أصيل تكفله لنا كل الإعلانات والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان، وأننا اضطررنا كأسرة إلى رفع صوتنا عاليًا بعد أن سدت الأبواب في وجوهنا وفشلت كل مساعينا لإيجاد آلية اتصال، رغم محاولات الاتصال المتكررة مع أطراف عدة، ونرجو أن تنظروا إلى مناشدتنا هذه بعين الاعتبار”.

