ليبيا غائبة عن معرض القاهرة للكتاب والسبب: “تنافس الحكومتين”

قال رئيس اتحاد الناشرين الليبيين “علي عوين” إن الخارجية المصرية أوقفت مشاركة ليبيا بمعرض القاهرة للكتاب.

وأضاف عوين لقناة ليبيا الأحرار، أن الإيقاف جاء على خلفية طلب حكومة باشاغا المشاركة بدلا من وفد حكومة الوحدة الوطنية، موضحا أن إدارة معرض الكتاب أحالت الخلاف إلى وزارة الخارجية المصرية التي أصدرت قرارا بإيقاف المشاركة الليبية.

وأشار عوين إلى أن إدارة المعرض كانت قد وافقت الأيام الماضية على مشاركة وفد حكومة الوحدة الوطنية قبل مطالبة حكومة باشاغا.

وذكر رئيس اتحاد الناشرين الليبيين أن الاتحاد تحصل على جناج بالمعرض، لكن لن يكون هناك مشاركة لأي وفد الحكومتين، بحسب قوله.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

