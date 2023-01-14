رئيس مجلس النواب الليبي: مستعدون لتعديل قانون المحاماة

التقى رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، رئيس وأعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين لدي ليبيا ورؤساء النقابات الفرعية، بمكتب رئيس المجلس بمدينة القبة، لبحث تعديل قانون المحاماة.

وخلال اللقاء، رحب عقيلة صالح بجهود القانونيين من المحامين وأساتذة القانون ودعمهم مجلس النواب، مبديا استعداد مجلس النواب لتعديل القوانين اللازمة للمحاماة.

كما بحث عقيلة خلال اللقاء، توفير الإمكانيات اللازمة للمحامين في مجمعات المحاكم الليبية، أسوة بنقابات المحاماة في الدول الأخرى.

كما رحب رئيس وأعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين، بما وصفوه بالتقارب بين مجلسي النواب والدولة، مرحبين بما اتخذته المحاكم الليبية في شأن إيقاف العمل بالاتفاقية التركية الليبية غير الشرعية التي لم يعتمدها مجلس النواب.

وأكد رئيس مجلس النواب أن نزاهة القضاء في ليبيا هو بفضل قوة ونزاهة السلك القضائي، معبرا عن احترامه للقضاء لما له من أهمية في ترسيخ قواعد العدالة في البلاد.