فرنسا تؤكد دعمها لتوافق مجلسي النواب والدولة للوصول للانتخابات

الوطن| رصد

استقبل رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، رفقة نائبه الثاني، عمر بوشاح، اليوم السبت، بمقر المجلس في طرابلس، سفير دولة فرنسا لدى ليبيا، مصطفى مهراج.

وبحث اللقاء العديد من المسائل السياسية الجارية في البلاد ولاسيما ما يتعلق باللقاءات الأخيرة المتعلقة بإنجاز الأساس الدستوري التوافقي مع مجلس النواب؛ بغية كسر الجمود السياسي والوصول للاستحقاق الانتخابي الذي يتطلع إليه الشعب الليبي في أقرب الآجال.

من جهته أكد السفير على دعم بلاده للتوافق بين المجلسين للوصول إلى توافق حول القوانين والتشريعات الانتخابية وتحقيق الاستقرار في ليبيا.