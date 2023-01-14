المشري يبحث مع سفير الجزائر خطوات إنجاز الأساس الدستوري للانتخابات

بحث رئيس مجلس الدولة خالد المشري مع سفيرَ دولة الجزائر لدى ليبيا سليمان شنين ونائبه العربي بن عودة الخطوات المتعلقة بإنجاز الأساس الدستوري التوافقي مع مجلس النواب؛ للوصول للاستحقاق الانتخابي الذي يتطلع إليه الشعب الليبي في أقرب الآجال.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس الدولة أن السفير الجزائري أكد خلال اللقاء الذي حضره نائب رئيس المجلس عمر بوشاح اليوم السبت، على العلاقات التاريخية بين ليبيا والجزائر والعمل المشترك على مزيد من دعمها وتطويرها، مبرزا في ذات السياق دور هذه الزيارات في تنمية التعاون وتنويع مجالاته.

وشدد المشري خلال اللقاء الذي عقد بمقر مجلس الدولة في العاصمة طرابلس على ما توليه ليبيا من أهمية لعلاقاتها مع الجزائر، مشددا على ضرورة توظيف العلاقات بما يخدم مصلحة البلدين.