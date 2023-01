باتيلي يطالب المشري بإنجاز الأساس الدستوري والتوافق على قوانين انتخابية لتحقق آمال الليبيين

ليبيا – التقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي بحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان الجمعة، رفقة نائبه الثاني عمر بو شاح رئيسَ البعثة الأممية للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي في العاصمة طرابلس.

اللقاء استعراض بحسب مكتب إعلام مجلس الدولة الاستشاري آخر التطورات واللقاءات الأخيرة المتعلقة بإنجاز الأساس الدستوري بين المجلسيْن الذي سيفضي إلى انتخابات برلمانية ورئاسية، وتذليل كل العقبات أمام الانتخابات.

بدوره، أكد المبعوث الأممي على أهمية الإسراع لإنجاز الأساس الدستوري والتوافق على قوانين انتخابية لتحقق آمال الليبيين في الوصول إلى انتخابات شفافة تنهي جميع الأزمات.

