باشاغا: نسعى لتهيئة الأجواء للانتخابات في ليبيا 

قال رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، إن حكومته تسعى إلى توفير الخدمات وتهيئة الأجواء للاستحقاقات الانتخابية.

وأشار باشاغا، خلال لقاء مع مشايخ وأعيان فزان الخميس الماضي، إلى منح الأولوية لمشاريع ومتطلبات المنطقة الجنوبية التي عانت من التهميش والإهمال طيلة الفترة الماضية خصوصاً في قطاع الصحة والبنى التحتية والتعليم.

وحسب بيان للحكومة على صفحتها بموقع فيسبوك، أن هناك تقلص الخدمات في جميع المجالات، مشيراً إلى دور الحكومات وواجباتها تجاه المواطنين.

وشارك باشاغا ونائبه سالم الزادمة وعدد من وزراء الحكومة في اللقاء الذي عقد في سبها، بحضور عدد من مشايخ وأعيان قبائل مدن فزان.

وأكد الحضور تأييد الحكومة الليبية وأن شرعيتها ليست محل شك، داعين كل المناطق والمدن الليبية للاعتراف بالحكومة وتأييدها والاستمرار في نهج التواصل والمصالحة والبناء على القاعدة التي ولدت منها وهي التمثيل الكامل لكل مكونات الشعب الليبي.