أوحيدة: الدبيبة لا يمانع تسليم ليبيين آخرين إلى أمريكا

رأى عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة أن زيارة مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية وليامز بيرنز إلى ليبيا لها عدة أسباب.

وقال أوحيدة في تصريح صحفي أن من هذه الأسباب مباحثات عن مدى إمكانية تسليم مطلوبين لدى الولايات المتحدة على غرار تسليم أبوعجيلة مسعود، مشيرا إلى أن حكومة الدبيبة المنتهية التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة لا تمانع ذلك.

وأضاف أوحيدة أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول تقييم الدور الروسي في ليبيا في هذه المرحلة، وتأثيره على الوضع السياسي مستقبلا في شمال إفريقيا.