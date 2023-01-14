أمن بنغازي: ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الأسلاك الكهربائية

تمكن رجال الأمن بمركز شرطة سيدي خليفة من إلقاء القبض على تشكيل عصابي يمتهن سرقة الأسلاك الكهربائية من طريق 17 ومنطقة الضبعي وغوط حوة مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي على أجزاء من المنطقة.

وذكرت مديرية أمن بنغازي، في بيان لهل، أن عملية الضبط جاءت في إطار الخُطة الموضوعة من قبل رئيس مركز شرطة سيدي خليفة العميد حسن الجارد لضبط المطلوبين والخارجين عن القانون وكل ما يُشكل جريمة.

وأضافت، أنه أثناء تجول أفراد التحريات بالفترة الصباحية والمسائية داخل الإختصاص وتمشيطه بالكامل بطريق ال 17 تم الإشتباه بمركبة آلية نوع هيونداي أفانتي بيضاء اللون مُعتمة بالكامل وتم إستيقاف المركبة وكان على متنها شخصين وظهرت عليهم ملامح الخوف والإرتباك.

وتابعت، أنه بتفتيش المركبة احترازياً تم العثور على مقص كبير الحجم يُستخدم في قص الأسلاك الكهربائية وسلاح أبيض نوع طباق وأنكروا معرفتهم بالأشياء المضبوطة بحوزتهم وتم الإنتقال بهم إلى المركز.

وأكدت أنه بالإستدلال معهم تبين أن الأول يُدعى ص.م.أ من مواليد 1989 والثاني يُدعى م.م.ع من مواليد 1998وبالاستفسار من رئيس وحدة التحقيق رائد عبد السلام الشريف عن المركبة اللتي تم ضبطها أفاد بأنها نفس مواصفات المركبة التي سجلت ضدها أكثر من 10محاضر سرقة أسلاك كهربائية وقيدت ضد مجهول.

وتم تكليف أعضاء التحريات باستحضار شخص مصري الجنسية يملك مستودعاً لبيع الخردة وتم ضبطه والانتقال به إلى المركز وبالاستدلال معه تبين أنه يدعى أ.م.خ من مواليد 1974 وأفاد بقدوم المركبة اللتي تم ضبطها وعلى متنها نفس الأشخاص الذي تم ضبطهم وقاموا ببيع الأسلاك النحاسية له أكثر من مرة.

وأفاد ايضا انه عند مجيئهم في المرة الأخيرة اشتري منهم مايقارب عن 60 كيلو من النحاس بمبلغ 1800دينار وبالتوسع بالإستدلال مع الشخصين الأول والثاني إعترفوا بأكثر من 10سرقات للأسلاك الكهربائية من طريق ال 17 والضبعي وغوط حوة بمنطقة سيدي خليفة وكما إعترفوا بسرقة مركبة آلية نوع اول استرا من منطقة سيدي خليفة.

وأتخذت كافة الإجراءات القانونية حيالهم وأُحيلوا إلى النيابة العامة.

#مكتب_الإعلام_الأمني_بنغازي

#مديرية_أمن_بنغازي