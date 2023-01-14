إعلان القوائم المبدئية للمسجلين بالسجل الانتخابي لأربع بلديات

شرعت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية اليوم السبت في نشر القوائم المبدئية للمسجلين بالسجل الانتخابي لبلديات (بني وليد، تينيناي، المردوم، زويلة) بمراكز الاقتراع المسجلين بها، وعبر الصفحة الرسمية للجنة المركزية، وصفحات اللجان الفرعية للبلديات الأربع المذكورة.

ودعت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” المسجلين بالسجل الانتخابي لكل بلدية وأصحاب المصلحة إلى الاطلاع على قوائم النشر المبدئية بغية التأكد من صحة البيانات وعدم تعارضها مع اللوائح التنظيمية.

وأظهرت الإحصائيات أن عدد المسجلين بسجل الناخبين لبلدية بني وليد بلغ (17,304 ) ناخبا وناخبة منهم (12,062) من الذكور أي بنسبة (70 %)من إجمالي المسجلين، و (5,242) من الإناث أي ما نسبته 30%

وبلغ العدد الكلي للمسجلين بسجل الناخبين ببلدية المردوم ( 1,239 ) ناخبا وناخبة منهم (773) ناخبا من الذكور أي ما نسبته 62% من إجمالي المسجلين فيما بلغ عدد الإناث المسجلين( 466) ناخبة بنسبة بلغت 38% من العدد الكلي.

وكان العدد الكلي للمسجلين بسجل الناخبين لبلدية تينيناي (1,533) ناخبا وناخبة منهم (929)ناخبا من الذكور أي ما نسبته 60% من إجمالي المسجلين فيما بلغ عدد الإناث المسجلين( 604) ناخبة بنسبة بلغت %40

فيما بلغ عدد المواطنين المسجلين بسجل الناخبين لبلدية زويلة (1,182) ناخبا وناخبة منهم (806) من الذكور أي بنسبة بلغت (68 %)من إجمالي المسجلين، و (376) من الإناث أي ما نسبته %32