النيابة العامة تكشف عن تفاصيل مقتل المواطن كمال أبديري

ليبيا – كشفت النيابة العامة عن تفاصيل مقتل المواطن كمال عبدالكريم أبديري.

قسم ضبط شؤون المعلوماتية والاتصالات بمكتب النائب العام باشر إجراء تحليل المعلومات المتوافرة حول حادثة قتل المواطن كمال عبد الكريم أبديري ؛ فساقت أعمال الدعم الفني، إلى تَعْرِيفِ حلقة المشتبه بهم ،ثم إلى تحديد هوية الجاني ،فضبطه وإحضاره.

وبفراغ الضابطة القضائية من إجراء سماع أقوال الفاعل ، اضطلع وكيل النيابة، بنيابة المدينة الجزئية، بإجراء استجوابه فاعترف في معرضه بواقع إطلاقه أربعة عشر عياراً نارياً تجاه جسد المجني عليه؛ بقصد إزهاق روحه، فترتبت النتيجة التي رامها،وبذلك انتهى المحقق إلى الأمر بحبسه ‏احتياطياً.

