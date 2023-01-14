المشري يناقش مع السفير الجزائري الأساس الدستوري التوافقي بين النواب والدولة

الوطن / رصد

استقبل رئيس مجلس الدولة خالد المشري برفقة نائبه الثاني السيد عمر بوشاح اليوم بمقر المجلس في طرابلس سفيرَ دولة الجزائر في ليبيا سليمان شنين ونائبه العربي بن عودة.

و أكد خلال اللقاء السفير الجزائري على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين والعمل المشترك على دعمها وتطويرها، مبينا دور هذه الزيارات في تنمية التعاون وتنويع مجالاته.

كما تناول اللقاء الخطوات المتعلقة بإنجاز الأساس الدستوري التوافقي مع مجلس النواب؛ للوصول للاستحقاق الانتخابي الذي يتطلع إليه الشعب الليبي في أقرب الآجال.

من جهته أكد المشري على أهمية العلاقات مع الشقيقة الجزائر، مشددا على ضرورة توظيفها بما يخدم مصلحة البلدين