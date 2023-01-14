باشاغا: الحكومة تهدف لتوفير الخدمات وتهيئة الأجواء للانتخابات

أكد رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا خلال مشاركته في ملتقى مشائخ وأعيان فزان أن هدف الحكومة توفير الخدمات وتهيئة الأجواء للاستحقاقات الانتخابية.

وأضاف باشاغا خلال الملتقى الذي عقد الخميس بمدينة سبها أن أولوية لمشاريع ومتطلبات المنطقة الجنوبية التي عانت من التهميش والإهمال طيلة الفترة الماضية خصوصاً في قطاع الصحة والبنى التحتية والتعليم وكذلك تقلص الخدمات في كافة المجالات وأيضاً دور الحكومات وواجباتها تجاه المواطنين .

وأعرب المشاركون في الملتقى عن دعم وتأييد الحكومة الليبية داعيين كل المناطق والمدن الليبية للاعتراف بالحكومة وتأيدها والاستمرار في نهج التواصل والمصالحة والبناء على القاعدة التي ولدت منها وهي التمثيل الكامل لكل مكونات الشعب الليبي.

وشارك في الملتقى نائب رئيس الحكومة سالم الزادمة، وعدد من الوزراء بالحكومة الليبية ولفيف من مشائخ وأعيان قبائل مدن فزان، ونخبة من الشخصيات الوطنية وحضور نسائي كبير.