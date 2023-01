وزير الخارجية الإيطالي: مبادرات الأمم المتحدة الهادفة إلى استقرار ليبيا تسير في الاتجاه الصحيح

ليبيا – كشف وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني،الجمعة، عن دعوته المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باثيلي لزيارة روما.

تاياني أدلى بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في أنقرة، حيث قال “دعوت مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا لزيارة روما”.

وتابع تاياني حديثه: “من المؤكد أن مبادرات الأمم المتحدة الهادفة إلى الاستقرار، باتفاق بين الأطراف في ليبيا، تسير في الاتجاه الصحيح”.

وأضاف تاياني: “بقدر ما يتعلق الأمر بإيطاليا، فإننا نشارك أيضًا ونشارك في هذا الإجراء لإحضار البلاد إلى الانتخابات ومنع تدفقات الهجرة غير النظامية من ليبيا إلى إيطاليا وأوروبا”.

