“القدرة الشرائية للمواطن انخفضت”.. رئيس نقابة الخبازين ببنغازي يتحدث عن أسعار الدقيق

قال رئيس نقابة الخبازين بنغازي “محمود العريبي” إن أسعار الدقيق انخفضت عن الفترة الماضية بسبب قلة الطلب على الخبز من المستهلك.

وأوضح العريبي في تصريح لقناة ليبيا الأحرار، أن قلة الطلب هي نتيجة عدم قدرة المواطن على توفير بقية السلع الغذائية الأساسية؛ لارتفاع أسعارها وعدم توفر المقابل المالي لديه.

وأضاف العريبي أن سعر كيلو اللحم وصل إلى 60 دينارا وسعر السمك تخطى 75 دينارا لبعض الأنواع، وزاد سعر كيلو الدجاج عن 13 دينارا، في ظل تجاهل الجهات المعنية بمتابعة الأسعار، وفق قوله.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

