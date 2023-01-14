صحة الدبيبة: وفّرنا المستلزمات اللازمة لجراح زائر من بريطانيا

تابع نائب رئيس حكومة الوحدة المؤقتة وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، عمليات القسطرة الدماغية التي يجريها الجرّاح «صالح الأمين» استشاري قسطرة دماغية، ورئيس قسم القسطرة الدماغية بمستشفى برمينغهام البريطاني، داخل مستشفى معيتيقة، خلال زيارته لليبيا.

وذكر بيان لوزارة الصحة أن عدد العمليات التي أجراها الطبيب الزائر بلغ 25 عملية جراحية معقّدة، وسيقدم الجرّاح «صالح الأمين» أيضاً الاستشارات لحالات تعاني من تشوّهات بالأوعية الدموية في المخ، إلى جانب تدريبه للعناصر الطبية والطبية المساعدة.

وبحسب البيان، قامت وزارة الصحة بتوفير المستلزمات والمواد الخاصة بإجراء العمليات من خلال طلبية شراء عاجلة، دعمًا منها لبرنامج توطين العلاج بالداخل.

وأعرب بوجناح عن دعمه الدائم لبرنامج الطبيب الزائر، وأكد على توجه وزارة الصحة لإطلاق حزمة من البرامج الداعمة لتوطين الخدمات العلاجية بالداخل في مختلف المناطق خلال العام الجاري.

وعلى نحو متصل، ذكر مدير إدارة الخدمات الطبية بوزارة الصحة «الطاهر عبد العزيز»، أن الحالات التي خضعت لعمليات القسطرة الدماغية داخل مستشفى معيتيقة تتراوح أعمارها بين 13 إلى 60 عامًا، وأوضح أن هذه العمليات تعد من العمليات المنقذة للحياة، ذات التكلفة الباهظة والتي تكلف المريض من 30،000 إلى 50,000 جنيه استرليني، وفق البيان.