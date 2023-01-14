البحرين تدرج الغرياني والصلابي وبلحاج و10 كيانات ليبية ضمن قوائم الإرهاب

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اصدرت مملكة البحرين قائمة بأسماء لأشخاص وكيانات إرهابية، تضم 7 أفراد و10 كيانات ليبية، وفق الجريدة الرسمية البحرينية في عددها رقم 3649، الصادر يوم الخميس الماضي.

وتضمنت قائمة الارهاب المفتي المعزول الصادق الغرياني، والإخواني علي الصلابي، وشقيقه إسماعيل الصلابي، وأمير الجماعة الليبية المقاتلة عبدالحكيم بلحاج، والمهدي الحاراتي، القيادي بتنظيم القاعدة.

كما ضمت القائمة الساعدي عبدالله إبراهيم بوخزيم، المعروف بالساعدي النوفلي، القيادي بتنظيم القاعدة في ليبياو العراق وعدد من الدول، ومؤسس تنظيم سرايا الدفاع عن بنغازي، أحمد عبدالجليل الحسناوي، القيادي بتنظيم القاعدة أيضًا.

وفيما يخص الكيانات المُصنفة إرهابيًا فشملت: أنصار الشريعة في بنغازي، وأنصار الشريعة في درنة، والجماعة الإسلامية المقاتلة في ليبيا، وسرايا الدفاع عن بنغازي، ومجلس شورى ثوار بنغازي، وكتيبة راف الله السحاتي.

كما شملت عدد من الكيانات الإعلامية للتنظيمات التكفيرية، ومنها: مركز السرايا للإعلام، وكالة بشرى الإخبارية، قناة النبأ، التي يملكها عبد الحكيم بلحاج، ومؤسسة التناصح للدعوة والثقافة والإعلام، التي يملكها الصادق الغرياني.