عميد أوباري: أزمة الوقود والغاز مستمرة دون تجاوب الجهات الرسمية

صرح عميد بلدية أوباري أحمد ماتكو، باستمرار أزمة الوقود في المدينة.

وقال ماتكو في تصريح صحفي إن أزمة الوقود مُستمرة مُنذ سنوات والوقود غير مُتوفر، وطوابير السيارات تصل إلى 2 كيلو متر.

وأضاف عميد البلدية أن سعر غالون الوقود سعة 20 لترا في السوق السوداء وصل إلى 70 دينارا.

وتابع ماتكو أن الجنوب الليبي يحتاج إلى أكثر من مليون ونصف لتر من الوقود يوميًا، والحل الوحيد للأزمة هو زيادة كمية الوقود.

وأشار إلى أن الغاز غير مُتوفر نهائيًا، وسعر أسطوانة غاز الطهي يصل إلى 100 دينار.

وأكد ماتكو تواصلهم مع جميع الجهات المعنية دون تجاوب، وطالب الجهات الرسمية بالدولة بالتدخل بشكل عاجل.