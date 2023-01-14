أوحيدة: القضاء حكم ببطلان الاتفاقيات التركية وفق النصوص القانونية النافذة للدولة الليبية

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أكد النائب مصباح أوحيدة، اليوم السبت، على أن القضاء الليبي مستقل وحكمه ببطلان الاتفاقيات بين حكومة الوحدة مع تركيا صدر وفق النصوص القانونية النافذة بالدولة الليبية.

وأضاف أوحيدة، عبر تويتر، أن ما تقوم به الدولة التركية بالخصوص هو فرض الأمر الواقع في ظل غياب المؤسسات الموحدة.

كما أكد أوحيدة، أن خروج جميع المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية موضوع غير قابل للنقاش، مطالبًا بخروجهم جميعًا فورًا.

القضاء الليبي مستقل وحكمه ببطلان الاتفاقيات التركية صدر وفق نصوص القانونية النافذة بالدولة الليبية وان ما تقوم به الدولة التركية فرض الامر الواقع في ظل غياب المؤسسات الموحدة. — Musbah Awhida (@MDAwhida) January 14, 2023

وحكمت محكمة استئناف طرابلس، الثلاثاء، تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة وتركيا بشأن التنقيب عن النفط والغاز.

وأبرمت حكومة الوحدة مطلع أكتوبر 2022 اتفاقيات جديدة مع تركيا تتيح لشركاتها التنقيب عن النفط والغاز في المياه الليبية.

وجاء، توقيع هذه الاتفاقيات مع تركيا، بعد مرور 3 سنوات على إبرام اتفاق مثير للجدل كذلك بين حكومة الوفاق السابقة برئاسة فايز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وتضمنت الاتفاقية حينها ترسيمًا للحدود البحرية وتعاونًا أمنيًا، أتاح لأنقرة التدخل عسكريًا في غرب ليبيا عبر إرسال قوات تابعة ومرتزقة أجانب.

وأثارت هذه الاتفاقيات جدلًا واسعًا ومعارضة شديدة في ليبيا، وقد رفض مجلس النواب التصديق عليها.