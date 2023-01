أبوزريبة: الغرياني يستخدم فتاويه لتحريض الناس وبث شرور الفتنة وتمزيق ماتبقى من النسيج الاجتماعي

ليبيا – قال عضو مجلس النواب علي أبوزريبة إن المفتي المعزول الصادق الغرياني يستخدم فتاويه لتحريض الناس وبث شرور الفتنة وتمزيق ماتبقى من النسيج الاجتماعي.

أبوزريبة وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”،أضاف:”تعودنا كثيرا من شخص يحمل صفة عالم دين أمثال المفتي المعزول الصادق الغرياني تبرئة الحاكم ومدحه وتحميل الرعية وزر كل شيء كذلك تحبيب الفقر والرهبنة للناس كي لا يطالبوا بحقوقهـم والتذكير المتواصل واليومي بالموت وعذاب القبر وفناء الدنيا ليس رغبة في الآخرة وإنما لينسى الليبيون واقعهم ويخلو الجو للحاكم يفعل كيفما يشاء”.

وتابع أبوزريبة حديثه:” تابعنا كلمة المفتي المعزول وبكل أسف أن يصل الخطاب الديني إلى هذا النهج ووجب الرد عليه وتذكيره أن الدين الإسلامي والسنة النبوية أطهر وأسمى بأن تختزل في مجموعة أو طائفة أو شخوص بعينهم ليقوم باستخدام فتاويه بتحريض الناس وبث شرور الفتنة وتمزيق ماتبقى من النسيج الاجتماعي”.

وأضاف أبوزريبة :”وفي نهاية قولي أذكرهم بأن الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها وعند الله تجتمع الخصوم”.

