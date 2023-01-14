اتحاد ثوار 17 فبرير في مصراتة يرفضون مخرجات ملتقى المصالحة

الوطن / رصد

نظم عدد من اعضاء اتحاد ثوار 17 فبراير في مدينة مصراته اليوم في وقفة احتجاجية رافضين المصالحة إلا تحت مبادئ الثورة

وبحسب بيان القاه عضو في الاتحاد بين أن المجلس الرئاسي انحرف عن مسار المصالحة الوطنية مبينا أنه لم تكن هنالك معايير واضحة لاختيار الاطراف المعنية واصفا اياها بالصفقة السياسية جاءت لتغليب مصالح النظام السابق

وأكد البيان على تحقيق أهداف ثورة 17 فبراير ولايوجد مصالحة قبل

انتخاب جسم تشريعي موحد وحكومة موحدة

وحمل البيان رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي وكل من شارك بالمصالحة مسؤولية ماحدث

مؤكدا على أن الثوار سيكون لهم موقف حقيقي للخروج بالبلاد من التلاعب الحاصل من قبل الحكومات وصفقاته السياسية