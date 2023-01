ضبط فلسطيني في بنغازي يقوم بالاتجار بالمواد المخدرة

ليبيا – القى أعضاء فرع جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بنغازي القبض على شخص فلسطيني الجنسية يقوم بالاتجار بالمواد المخدرة نوع كوكايين.

وزارة الداخلية أفادت عبر مكتبها الإعلامي بأن المتهم تم ضبطه داخل منزله بعد أخذ الإذن من النيابة وبتفتيش المنزل عثر بداخله على مواد مخدرة نوع كوكايين تزن 1.150 كيلو ومائة وخمسون جرامًا وكذلك تم ضبط مواد مخدرة نوع حشيش تقدر بحوالي ثلاثة كيلوجرام ، وكذلك العثور على مواد متفجرات حيث تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة نوع كوكايين بحوالي خمسة ملايين دينار.

وأكدت الوزارة اتخاذها مايلزم من إجراءات قانونية حياله وإحالته إلى النيابة العامة.

