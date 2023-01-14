المشري يبحث مع سفيري فرنسا والجزائر لدى ليبيا سبل إنجاز القاعدة الدستورية

بحث رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري، اليوم السبت، مع السفيرين الفرنسي والجزائري لدى ليبيا، إنجاز القاعدة الدستورية بالتوافق مع مجلس النواب.

واستقبل المشري السفير الفرنسي مصطفى مهراج، حيث بحث العديد من المسائل السياسية الجارية في البلاد.

وتطرق الاجتماع بشكل خاص إلى اللقاءات الأخيرة المتعلقة بإنجاز الأساس الدستوري التوافقي مع مجلس النواب بغية كسر الجمود السياسي والوصول للاستحقاق الانتخابي الذي يتطلع إليه الشعب الليبي في أقرب الآجال.

ووفق البيان، أكد السفير الفرنسي دعم بلاده للتوافق بين المجلسين للوصول إلى توافق حول القوانين والتشريعات الانتخابية وتحقيق الاستقرار في ليبيا.

كما استقبل المشري السفير الجزائري سليمان شنين ونائبه العربي بن عودة.

وتحدث المشري عن ما توليه ليبيا من أهمية لعلاقاتها مع الشقيقة الجزائر، مشدداً على ضرورة توظيف العلاقات بين المجلس والجزائر بما يخدم مصلحة البلدين.