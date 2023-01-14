دومة: خروج جميع المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا غير قابل للنقاش

الوطن / رصد

أكد عضو مجلس النواب الليبي مصباح دومة أن تركيا تعمل على فرض إدارتها على ليبي جاء ذلك في تغريدة له عبر موقع في تغريدة عبر تويتر.

وأكد دومة أن القضاء الليبي مستقل وحكمه ببطلان الاتفاقيات التركية صدر وفق نصوص القانونية النافذة بالدولة الليبية”، مؤكدا أن ما تقوم به الدولة التركية فرض الأمر الواقع في ظل غياب المؤسسات الموحدة.

وشدد النائب على أن خروج جميع المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية موضوع غير قابل للنقاش وعليهم الخروج فوراً.

يذكر أن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، صرح بأن حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة أبلغت أنقرة بتمسّكها بمذكّرة التفاهم المبرَمة بين البلديْن في مجال الهيدروكربون، والتي أصدر القضاء الليبي قرارا ببطلانها