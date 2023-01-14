حكومة الدبيبة: نستعد لتسليم أراضي الإسكان للشباب

قالت منصة حكومتنا التابعة لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، إن أعضاء اللجنة العليا لتنفيذ المبادرة وزيرا الشباب فتح الله الزني والإسكان والتعمير أبوبكر الغاوي يتابعان بديوان وزارة الشباب في اجتماع بمدير عام مصرف الادخار والاستثمار العقاري مبادرة صندوق تيسير الزواج ورئيس لجنة تدقيق ومطابقة بيانات المتقدمين، في إطار متابعة تنفيذ مبادرة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة للإسكان الشبابي والأسر المحتاجة.

أضافت أنه تم بحث الإجراءات التي تم تنفيذها والتقارير التي تم إعدادها حول سير العمل، والتأكيد على جاهزية مصرف الادخار وشركة التهيئة العمرانية للشروع في عملية الإقراض وتسليم الأراضي المُخصصة ضمن المبادرة، على حد قولها.