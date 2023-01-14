المجلس البلدي مصراتة يعلن رفضه لمخرجات ملتقى المصالحة الوطنية ويعتبرها صفقة سياسية

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استهجن، المجلس البلدي مصراتة، اليوم السبت، مخرجات، أعمال الملتقى التحضيري للمصالحة الوطنية، الذي عقده المجلس الرئاسي الأيام الماضية، معلنا رفضه التام لها.

ووصف المجلس، في بيان، ما حدث بأنه لا يعدو عن كونه صفقة سياسية مشبوهة ولا يصل الى كونه مبادرة حقيقية للمصالحة.

وأرجع المجلس، عدم اعترافه والتزامه بمخرجات الملتقى لكونها لم تستند لأحكام شريعتنا الإسلامية والعدالة الانتقالية والأعراف والتقاليد الليبية، على البيان.

وقال، إن مدينة مصراتة هي جزء رئيسي في أي مشروع حقيقي للمصالحة بالجميع وللجميع، محملًا المجلس الرئاسي وممثله بملف المصالحة المسؤولية الأخلاقية والقانونية حيال “التلاعب بملف المصالحة والمساس بمبادئ فبراير والسلم الاجتماعي”.

وشدد المجلس، تمسكه بمبادئ وقيم وثوابت ثورة السابع عشر من فبراير. وقال، لإنه “لم ولن نسمح بالمساس بها والتنازل عنها تحت أي ذريعة”.

وأضاف، أن “مدينة مصراتة وبكل مكوناتها كانت ولا زالت وستبقى مع تحقيق المصالحة الوطنية الحقيقية والشاملة التي ترتكز على الإعلان الدستوري وقانون العدالة الانتقالية وتقديم الجناة للعدالة، وأن تكون المصالحة على أسس ومبادئ فبراير التي فتحت دراعيها لكل أطياف ومكونات الشعب الليبي لبناء دولة القانون والمؤسسات التي ضحى من أجلها الآباء في دولة الاستقلال وناضل من أجلها الأبناء في ثورة فبراير المجيدة”.