صوان: إيجاد حكومة موحدة هو الأساس لحل الأزمة الليبية

ليبيا – أكد القيادي بجماعة الإخوان محمد صوان رئيس الحزب الديمقراطي على ما صرح به المبعوث الأممي عبدالله باتيلي خلال ملتقى المصالحة المنعقد في طرابلس بشأن اعتباره إيجاد حكومة موحدة هو الأساس لحل الأزمة، وحثه لكل الليبيين على إدراك خطورة الوضع الذي هم فيه والذي قد يؤدي إلى تقسيم ليبيا إلى أشلاء.

صوان وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” ، أضاف:” هذا ما دفعنا ويدفعنا إلى السعي نحو التوافق وطي صفحة الماضي تقديرا لخطورة الأزمة”

