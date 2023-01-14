تخريج 20 ضابطًا من دورة ضباط مواقع المدفعية الخامسة

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تخرج عشرون ضابطا برتبة ملازم ثاني من دورة ضباط مواقع المدفعية الخامسة المنعقدة بمدرسة المدفعية والصواريخ وكانت نسبة النجاح مئة في المئة تسعى الدورة لرفع من كفاءة الضباط في القوات المسلحة الليبية

وكان الحفل قدد أقيم بقاعة الشهيد سليمان الكاديكي بحضور شخصيات عسكرية متمثلة في رئيس أركان القوات البرية والمدعي العام العسكري ورئيس أركان الدفاع الجوي ومدير مكتب القائد العام وأمر غرفة العمليات الرئيسية وأمر اللواء 106 مجحفل وعدد مراء الهيئات والإدارات