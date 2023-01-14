داخلية الوحدة: الكشف عن ملابسات جريمة قتل مواطن في جنزور

تمكن أعضاء مكتب التحري والتحقيقات بجهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية من ضبط مركبة مواطِنٍ قُتِلَ وعثر على جثمانه على أحد الشواطئ بمنطقة جنزور اليومين الماضيين.

وقالت داخلية الوفاق، بالإشارة إلى واقعة مقتل المواطن “أيمن المعرش”، إنه تم التواصل مع جهاز المباحث الجنائية وإرسال فريق مسح الجريمة لمعاينة المركبة، مما أسفرت عن تحديد هوية الجاني، حيث تم التواصل مع قسم البحث الجنائي بمديرية أمن جنزور وتم الوصول إلى الجاني وضبطه،

واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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