عمران: لا يحق لأي طرف من الأطراف الحالية التدخل في المسار الدستوري الموضح بالوثائق الدستورية النافذة

ليبيا – علقت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية عمران على تصريحات وزيرة الخارجية بحكومة تصريف الأعمال نجلاء المنقوش.

عمران أكدت في تصريح لمنصة “فواصل” أن الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور هي صاحبة الولاية في صياغة الأساس الدستوري الذي سينظّم مفاصل الدولة في ليبيا.

وأشارت إلى أن الهيئة أقرت مشروع الدستور الذي بنتظر عرضه على الاستفتاء منذ 29 يوليو 2017.

ونوّهت إلى أنه لا يحق لأي طرف من الأطراف الحالية، وعلى رأسهم مجلسا النواب والدولة أو السلطة التنفيذية ووزاراتها، التدخل في المسار الدستوري الموضح في الوثائق الدستورية النافذة.

وشددت ضرورة احترام الوثائق الدستورية التي حددت الأسس القانونية والديمقراطية التي تبنى عليها العملية التأسيسية، ابتداءً من انتخاب هيئة لإعداد مشروع للدستور وانتهاءً بعرض المشروع على الاستفتاء

وقالت إن كل الأطراف تظهر حسن النوايا في الظاهر وتدّعي رغبتها في التغيير وطرح الحلول، لكن ما يجري لا يعدو كونه مناكفات سياسية وسجالاً إعلاميًا ورغبة من كل طرف في البقاء في المشهد وتعميق الأزمة وعرقلة أي حل لا يضمن استمراره متنفذا في المشهد الليبي.

