تركيا وإيطاليا تتعهدان دعم الانتخابات في لييبا

أبدت تركيا وإيطاليا توافقاً بشأن ضرورة حل المشكلات في ليبيا، عبر إجراء الانتخابات، وإنجاز المسار الدستوري، وتعهدتا بالعمل معاً لتحقيق ذلك.

وكان الملف الليبي محور مباحثات في أنقرة بين وزيري الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، ونظيره الإيطالي، أنطونيو تاياني، أكدا خلالها أن تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا أمر حاسم لمنطقة البحر المتوسط، وللجناح الجنوبي لـ«حلف شمال الأطلسي» (ناتو).

وقال جاويش أوغلو، في مؤتمر صحافي عُقِد ليل الجمعة – السبت في ختام المباحثات مع نظيره الإيطالي، إن «تحقيق السلام في ليبيا مهم لإيطاليا وتركيا، والبلدان سيعملان لصالح هذا الأمر»، مضيفاً أن «هناك مشكلات في ليبيا تنتظر حلاً، وفي مقدمتها إجراء الانتخابات»، مشدداً على أهمية إنجاز المسار الدستوري.

بدوره، أكد تاياني أن «الاستقرار في ليبيا أمر حاسم لاستقرار منطقة البحر المتوسط بأكملها، وكذلك للجناح الجنوبي لحلف (الناتو)»، مشيراً إلى أن تركيا وإيطاليا «تشتركان في الالتزام القوي» بسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية، وأنهما من بين أكبر الشركاء الاقتصاديين لليبيا، ويريدان رؤية ليبيا مستقرة ومزدهرة.

وقال تاياني إن إيطاليا دعت مراراً إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة في ليبيا، موضحاً أن «تركيا وإيطاليا تدعمان بالكامل جهود الأمم المتحدة لتسهيل التوصل إلى حل سياسي شامل في ليبيا»، وأن بلاده «ستعمل مع تركيا من أجل إجراء الانتخابات ومكافحة الإرهاب في ليبيا.

والبلدان متفقان بشأن العمل على وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية، وإيجاد حلول لهذه المشكلة»، وفي هذا السياق سيبحث وزيرا الداخلية الإيطالي والتركي ملف الهجرة غير الشرعية معاً، الأسبوع المقبل. وفي تصريحات للوزير الإيطالي لصحافيين خلال عودته إلى روما، نُشرت أمس، قال تاياني إن الهدف من ذهابه إلى تركيا هو «التوصل إلى اتفاق لمضي البلدين معاً بشأن حل الأزمة الليبية».

أما بخصوص إمكانية فتح قناة للحوار مع روسيا بشأن تحقيق الاستقرار في ليبيا، فقد قال تاياني إنه «لا يمكننا التفاوض مع (مجموعة فاغنر) الأمنية الروسية الخاصة». ولفت إلى أن ليبيا «تشهد مشاركة لاعبين رئيسيين في المنطقة، وهذا ما نريد أن نفعله… نريد التوصل إلى اتفاق مع دول المنطقة، ومع الدول الكبرى التي لها نفوذ في ليبيا لإيجاد حل، من أجل إجراء الانتخابات»، مبرزاً أن هذا «ليس مساراً سهلاً، لكن آمل أن يتحقق الأمر في غضون أشهر».