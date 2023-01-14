بلها: أتوقع أن يطلب “عقيلة والمشري” تغيير حكومة الدبيبة قبل إجراء الاستفتاء

رأى رئيس حزب «تجمع تكنوقراط ليبيا» أشرف بلها، ضرورة عرض «الوثيقة الدستورية» كاملة للاستفتاء الشعبي، محذراً في الوقت ذاته من تداعيات تكريس مبدأ إجراء استفتاء شعبي على فقرة أو مادة بأحد القوانين.

وتوقع بلها في تصريحات للـ«الشرق الأوسط» أن يطلب كل من صالح والمشري تغيير حكومة عبد الحميد الدبيبة، قبل إجراء الاستفتاء: «في محاولة منهما للتهرب من إجرائه، وبالتالي يفشل تحقيق أي خطوة جدية باتجاه إجراء الانتخابات»، حسب قوله.

وتابع: «الانتخابات مثل الاستفتاء، وهما يرفضان إجراء الانتخابات تحت سيطرة حكومة الدبيبة، فكيف سيقبلان نتائج الاستفتاء؟».

وقال: «سنتصدى لهذه المحاولة، وسنطرح إمكانية إجراء الاستفتاء إلكترونياً. الاستفتاء على هذا النحو سيكون أقل تكلفة وأكثر أماناً لأي مواطن، مقارنة بالوجود بمراكز التصويت والتعرض لتهديد ما من أي طرف أو مجموعة مسلحة