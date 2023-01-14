الاحتفال بتخريج دورة ضباط مواقع مدفعية

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احتفلت مدرسة المدفعية والصواريخ بتخريج دورة ضباط مواقع مدفعية الخامسة، وذلك لرفع من كفاءة الضباط بالقوات المسلحة الليبية.

واستهدفت الدورة بالتدريب 20 ضابطا برتبة ملازم ثان، وكانت نسبة نجاح مئة بالمئة، وفق ما ذكرت إدارة التوجيه المعنوي.

وجرت الدورة، خلال الفترة من 30 يوليو 2022 إلى 05 يناير 2023.

وحضر الحفل، الذي أقيم بقاعة الشهيد سليمان الكاديكى، رئيس أركان القوات البرية، والمدعى العام العسكري، ورئيس أركان الدفاع الجوي، ومدير مكتب القائد العام، وآمر غرفة العمليات الرئيسية وآمر الكلية العسكرية وآمر اللواء 106 مجحفل وعدد من مدراء الهيئات والإدارات.