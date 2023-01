الشح: المواقف الأمريكية الأخيرة تدعم تجديد السلطة في ليبيا وإنهاء حالة الجمود السياسي

ليبيا – قال المستشار السياسي السابق في مجلس الدولة الاستشاري أشرف الشح إن هناك من يحاول توظيف زيارة مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية بأنها دعم لطرف، أو تمديد لبقاء طرف على حساب آخر، وهذا غير حقيقي.

الشح أشار في تصريح لموقع “عربي 21” القطري إلى أن المواقف الأمريكية الأخيرة تدعم تجديد السلطة في ليبيا وإنهاء حالة الجمود السياسي، ومحاولة التمترس من قبل كافة الأطراف للبقاء على الوضع الحالي إلى أمد طويل.

وشدد على أن هذه الزيارة تشير إلى نشاط دبلوماسي قادم والذي سيبدأ في فبراير من خلال اجتماعات في الولايات المتحدة بين ممثلي عدة دول على علاقة بالأزمة الليبية، وذلك قبل إحاطة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي أمام مجلس الأمن في 16 من الشهر القادم.

